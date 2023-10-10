Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
0:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
4:1
2-й период
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
00:30 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Екатерина Александрова
Завтра
09:00 (Мск)
Янина Викмайер
Сеул (ж)
Катинка фон Дайхман
Завтра
07:30 (Мск)
Полина Кудерметова
Сеул (ж)
17:48, 10 октября 2023Спорт

Мать 12-летнего хоккеиста прокомментировала информацию об изнасиловании сына

Мать 12-летнего хоккеиста: сын избежал серьезных травм после изнасилования

Фото: Mariah Hewines / Unsplash

Наталья, мать 12-летнего хоккеиста, прокомментировала информацию об изнасиловании сына в Петербурге. Ее слова приводит «Фонтанка».

«Они попытались надругаться над ним с помощью клюшки. Они впятером удерживали его, но мой сын хорошо подготовлен, поэтому смог сгруппироваться и выбежать из раздевалки», — заявила женщина. Она отметила, что сын смог избежать серьезных травм и получил лишь ушиб в интимной зоне.

Об изнасиловании стало известно ранее 10 октября. Правоохранители пообщались с мальчиком. Тот рассказал, что в раздевалке одноклубники повалили его на пол, применили удушающий прием и держали за ноги. Они пытались вставить клюшку в анус пострадавшего.

В медицинском учреждении подтвердили, что у ребенка травма прямой кишки. Полиция инициировала расследование по факту случившегося.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Партия Шольца потерпела сокрушительное поражение на выборах. Как правительство Германии оказалось на грани раскола?

    В ЦБ дали прогноз о пике инфляции

    Ошибка 404 помогла хакерам красть деньги

    Стали известны подробности о новой квартире Димы Билана в центре Москвы

    Московский суд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу

    Пашинян назвал условие вывода российских миротворцев из Карабаха

    Мужчина поймал рекордного 114-килограммового карпа во время отпуска

    Российский адвокат получил семь лет тюрьмы за передачу взятки судье

    Пашинян заявил о готовности Армении к встрече в формате «три плюс три»

    Евросоюз признал ХАМАС террористической организацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости