Мать 12-летнего хоккеиста: сын избежал серьезных травм после изнасилования

Наталья, мать 12-летнего хоккеиста, прокомментировала информацию об изнасиловании сына в Петербурге. Ее слова приводит «Фонтанка».

«Они попытались надругаться над ним с помощью клюшки. Они впятером удерживали его, но мой сын хорошо подготовлен, поэтому смог сгруппироваться и выбежать из раздевалки», — заявила женщина. Она отметила, что сын смог избежать серьезных травм и получил лишь ушиб в интимной зоне.

Об изнасиловании стало известно ранее 10 октября. Правоохранители пообщались с мальчиком. Тот рассказал, что в раздевалке одноклубники повалили его на пол, применили удушающий прием и держали за ноги. Они пытались вставить клюшку в анус пострадавшего.

В медицинском учреждении подтвердили, что у ребенка травма прямой кишки. Полиция инициировала расследование по факту случившегося.