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06:02, 10 октября 2023Мир

В МИД назвали продолжающие выполнять рейсы в Израиль российские авиакомпании

МИД РФ заявил, что две российские авиакомпании продолжают прямые рейсы в Израиль

Фото: Unsplash.com

МИД России в Telegram-канале назвал две российские авиакомпании, продолжающие выполнять прямые рейсы в Израиль.

Перелеты по маршрутам из Тель-Авива в Сочи, Махачкалу и Минводы осуществляют Red Wings и «Азимут», они действуют с учетом рекомендаций Росавиации.

Кроме того, российским авиакомпаниям даны указания предоставить пассажирам задержанных из-за ситуации в Израиле рейсов всех необходимых услуг, а также обменять и вернуть билеты без штрафов.

Ранее стало известно, что Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в авиагавани Израиля. Ограничения будут действовать с 3:00 8 октября до особых распоряжений.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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