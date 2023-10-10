В МИД назвали продолжающие выполнять рейсы в Израиль российские авиакомпании

МИД РФ заявил, что две российские авиакомпании продолжают прямые рейсы в Израиль

МИД России в Telegram-канале назвал две российские авиакомпании, продолжающие выполнять прямые рейсы в Израиль.

Перелеты по маршрутам из Тель-Авива в Сочи, Махачкалу и Минводы осуществляют Red Wings и «Азимут», они действуют с учетом рекомендаций Росавиации.

Кроме того, российским авиакомпаниям даны указания предоставить пассажирам задержанных из-за ситуации в Израиле рейсов всех необходимых услуг, а также обменять и вернуть билеты без штрафов.

Ранее стало известно, что Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в авиагавани Израиля. Ограничения будут действовать с 3:00 8 октября до особых распоряжений.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.