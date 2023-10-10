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16:58, 10 октября 2023Россия

Медведев выложил изображение Зеленского в чалме и уличил Украину в связях с ИГИЛ

Медведев назвал ИГИЛ традиционным и идеологически близким партнером Украины

Изображение: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Украина имеет традиционные связи с ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация), основанные, в частности на идеологической близости. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия является одной из стран, которые поддерживают исламистское движение ХАМАС, с возросшей активностью которого связывают новый всплеск насилия на Ближнем Востоке.

Медведев опубликовал изображение Зеленского в чалме, с бородой и обрезанными усами, разместив рядом с ним фотографию палача ИГ, известного как Джихади Джон. «ИГИЛ регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики Зеленского», — заявил зампред Совбеза. Помимо этого, он обвинил Зеленского в передаче радикалам оружия из числа поставленного Украине блоком НАТО. «Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость», — добавил Медведев.

Ранее британские СМИ опубликовали видеоролик, на котором один из солдат Вооруженных сил Украины носит нашивку ИГ. Из описания под видео следует, что на кадрах запечатлена 241-я отдельная бригада Сил территориальной обороны.

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    Алан Босиков
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