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19:59, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

Солдата ВСУ с шевронами ИГИЛ заметили в видео на канале британского издания

В видео на YouTube-канале The Sun заметили солдата ВСУ с шевронами ИГИЛ

Кадр: The Sun / YouTube

Британское издание The Sun опубликовало на своем YouTube-канале ролик, в котором показана эвакуация военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) раненого солдата. В комментариях к видео многие пользователи заметили, что один из бойцов на кадрах носит шевроны ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация).

Речь идет о ролике под названием «Силы территориальной обороны Украины спасают и эвакуируют с поля боя украинского бойца» (Ukrainian Territorial Forces rescue and evacuation Ukrainian troop on the battlefield). На десятой секунде видео в кадр попадает военнослужащий с шевронами, изображающими флаг ИГИЛ. Один из них расположен у мужчины на груди, другой — на плече.

Согласно описанию ролика на канале The Sun, на кадрах присутствует 241-я отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ. Видео было опубликован в понедельник, 25 сентября.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина заимствовала у ИГ тактику «живого щита» в ходе военных действий. Такое мнение он выразил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

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    Олег Давыдов
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