Украину уличили в заимствованиях у ИГ в ходе военных действий

Полянский заявил, что Украина заимствовала у ИГ тактику «живого щита»

Украина заимствовала у террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) тактику «живого щита» в ходе военных действий. В этом Киев уличил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«С началом специальной военной операции (СВО) Киев расширил спектр террористических приемов при ведении боевых действий, позаимствовав тактику "живого щита" у ИГИЛ», — указал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Дипломат добавил, что наивностью было бы ожидать, что поддерживающие Украину западные страны «осудят теракты своих сателлитов».

31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход на мирное урегулирование в ситуации на Украине невозможен с учетом нынешней позиции Киева. По словам представителя Кремля, сами киевские власти не хотят мира.

Ранее обозреватель The New York Times Эндрю Крамер после разговора с украинским сержантом сообщил о падении морального духа в рядах украинской армии. По его словам, сейчас «зеленые новобранцы» часто становятся деморализованными из-за сложной обстановки на фронте.