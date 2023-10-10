Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:04, 10 октября 2023Силовые структуры

Мосгорсуд оставил в СИЗО американского журналиста Гершковича

Мосгорсуд оставил в СИЗО американского журналиста Гершковича по делу о шпионаже

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Суд рассмотрел апелляцию защиты Гершковича на решение продлить ему срок содержания в СИЗО и оставил его без изменения. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме из-за секретных материалов.

24 августа Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца, до 30 ноября, арест Гершковича. Он отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность. Его задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении Гершковича было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    «Боевики целились в тех, кто пытался сбежать». Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?

    На Украине прошли обыски у мэра Мукачево

    Охлобыстин рассказал о слезах из-за песни маленькой девочки из Донбасса

    На фасаде здания в центре Москвы появилось необычное граффити

    Исполком УЕФА отменил решение о допуске до турниров юношеских сборных России

    Стала известна личность первого погибшего в Израиле россиянина

    Курортный роман в Дагестане закончился для россиянки побоями и кражей

    Минобороны заявило об уничтожении пушки М-46 ВСУ у Работино

    Футболист «Краснодара» высказался о возможном переходе в европейский клуб

    Россиянка ударила ножом малолетнего сына из-за ухода сожителя с другом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости