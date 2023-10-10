Мосгорсуд оставил в СИЗО американского журналиста Гершковича по делу о шпионаже

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Суд рассмотрел апелляцию защиты Гершковича на решение продлить ему срок содержания в СИЗО и оставил его без изменения. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме из-за секретных материалов.

24 августа Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца, до 30 ноября, арест Гершковича. Он отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность. Его задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении Гершковича было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.