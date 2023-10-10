На Украине бизнесмена Фридмана лишили награды

Мэр Львова Садовой лишил Фридмана награды «Почетный знак святого Юрия»

Мэр Львова Андрей Садовой лишил бизнесмена Михаила Фридмана награды «Почетный знак святого Юрия». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ранее стало известно, что Фридман планирует вернуться в Россию. Адвокат сооснователя Альфа-банка Александр Добровинский рассказал, что бизнесмен ведет кулуарные переговоры, чтобы оценить потенциальную реакцию общества.

16 сентября миллиардер заявил, что введенные против него санкции являются «политическим инструментом», и пожаловался, что решить эту проблему вряд ли получится. Ранее он сообщил, что в такой ситуации он не может даже заплатить уборщице и оказался в плену в своем особняке в Лондоне.