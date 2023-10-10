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20:26, 10 октября 2023Бывший СССР

На Украине бизнесмена Фридмана лишили награды

Мэр Львова Садовой лишил Фридмана награды «Почетный знак святого Юрия»

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мэр Львова Андрей Садовой лишил бизнесмена Михаила Фридмана награды «Почетный знак святого Юрия». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ранее стало известно, что Фридман планирует вернуться в Россию. Адвокат сооснователя Альфа-банка Александр Добровинский рассказал, что бизнесмен ведет кулуарные переговоры, чтобы оценить потенциальную реакцию общества.

16 сентября миллиардер заявил, что введенные против него санкции являются «политическим инструментом», и пожаловался, что решить эту проблему вряд ли получится. Ранее он сообщил, что в такой ситуации он не может даже заплатить уборщице и оказался в плену в своем особняке в Лондоне.

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    Алевтина Запольская
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