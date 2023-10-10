Россиянам назвали запретные действия с ипотечной квартирой
Ипотечную квартиру нельзя продавать, дарить или выделять в ней долю без участия банка. Запретные действия с таким жильем назвала россиянам адвокат Виктория Данильченко, пишет NEWS.ru.
«Если сделку совершили без согласия банка, он имеет право требовать признания ее недействительной либо требовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обратить взыскание на заложенное имущество независимо от того, кому оно принадлежит», — предупредила эксперт.
Перед тем как подарить квартиру или долю в ней ребенку, нужно получить у банка-залогодержателя согласие на распоряжение жильем, пояснила Данильченко. При этом банк не всегда одобряет подобные сделки, уточнила она.
«Потому что получается, что меняется плательщик и новый плательщик также должен подтвердить свою финансовую состоятельность. И по этой причине банк редко одобряет сделки в отношении несовершеннолетних детей», — подчеркнула адвокат.
Ранее россиянам назвали способы избавиться от ипотечной квартиры. Один из них — погасить долг по кредиту в процессе купли-продажи. Производить это действие нужно также с согласия банка, отметили эксперты.