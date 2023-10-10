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13:58, 10 октября 2023Ценности

Отношение россиян к ушедшим западным брендам ухудшилось

Platforma: у 35 процентов россиян ухудшилось отношение к ушедшим брендам

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Аналитики продукта «Прогноз спроса» Platforma провели опрос, в рамках которого стало известно об ухудшении россиян к ушедшим из страны западным брендам. Результаты исследования публикуют «Известия».

Отмечается, что о снижении удовлетворенности иностранными марками заявили 35 процентов опрошенных. В то же время 29 процентов респондентов сообщили о позитивном восприятии данных компаний, 28 процентов — сохранили нейтралитет, а 8 процентов стали относиться к ним лучше.

При этом 73 процента участников опроса указали, что их устраивают бренды, товары которых заменили продукцию зарубежных марок.

Ранее в октябре сообщалось, что российские бренды почти полностью заменили ушедших иностранных ретейлеров. Аналитики консалтинговой компании NF Group заявили, что отечественные марки, такие как Gloria Jeans, Befree и универмаг «Стокманн», заняли более 85 процентов торговых площадей в Москве, которые ранее принадлежали шведскому H&M и японскому Uniqlo.

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    Карина Черных
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