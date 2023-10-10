Глава Генштаба ВС Польши подал в отставку

PAP: глава Генштаба Польши Анджейчак и командующий Пиотровский подали в отставку

Глава Генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак подал в отставку. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

Кроме того, заявление об уходе подал оперативный командующий Вооруженными силами (ВС) республики генерал Томаш Пиотровский.

В комментарии агентству пресс-секретарь Генштаба Ионна Клейшмит подтвердила информацию об отставке Анджейчака, подчеркнув, что он, как и любой солдат, имеет право покинуть пост без объяснения причин.

Других подробностей об уходе в отставку двух военачальников не сообщается.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша вряд ли смогла бы выдержать атаку Российской армии.