Глава Генштаба ВС Польши подал в отставку
PAP: глава Генштаба Польши Анджейчак и командующий Пиотровский подали в отставку
Глава Генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак подал в отставку. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).
Кроме того, заявление об уходе подал оперативный командующий Вооруженными силами (ВС) республики генерал Томаш Пиотровский.
В комментарии агентству пресс-секретарь Генштаба Ионна Клейшмит подтвердила информацию об отставке Анджейчака, подчеркнув, что он, как и любой солдат, имеет право покинуть пост без объяснения причин.
Других подробностей об уходе в отставку двух военачальников не сообщается.
Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша вряд ли смогла бы выдержать атаку Российской армии.