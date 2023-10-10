60-летний петербуржец получил тяжелые ожоги из-за освежителя воздуха

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина получил ожоги из-за взрыва освежителя воздуха

В Санкт-Петербурге 60-летний мужчина получил тяжелые ожоги из-за взрыва освежителя воздуха. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что все произошло, когда горожанин ремонтировал баллон с освежителем воздуха рядом с газовой плитой.

У петербуржца диагностировали ожоги 36 процентов тела. Сейчас за его жизнь борются врачи, подчеркнул источник РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярска попала в больницу с ожогом после наращивания ресниц у найденного на сайте объявлений мастера.

При этом в Роспотребнадзоре пояснили, что в данной ситуации пострадавшей не поможет закон о защите прав потребителей, поскольку услугу оказывал не профессиональный мастер, а не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица физическое лицо.

Россиянке в этом случае рекомендовали обратиться в суд.