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16:14, 10 октября 2023Среда обитания

Гвинет Пэлтроу продемонстрировала неожиданное применение статуэтки «Оскар»

Актриса Гвинет Пэлтроу показала, что статуэтка «Оскар» подпирает дверь в ее саду

Кадр: Vogue / YouTube

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала, что статуэтка премии «Оскар», которую ей вручили за лучшую женскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир» в 1999 году, не пылится на полке, а решает конкретную практическую задачу в ее саду. Ее неожиданное применение она продемонстрировала в интервью журналу Vogue, видео доступно на YouTube.

Задавая звезде вопросы, между участками сада журналисты увидели статуэтку «Оскар», подпирающую входную дверь. «Это моя опора. Она работает идеально!» — со смехом отметила Пэлтроу.

В августе стало известно, что Гвинет Пэлтроу предложила пожить в гостевом доме в своем поместье в калифорнийском Монтесито. Актриса записала видео, на котором провела экскурсию по дому и прилегающей территории. В распоряжении жильцов оказались просторный дом в светлых тонах. Среди развлечений Пэлтроу предложила им посетить дегустацию в винной комнате, а также отдохнуть около бассейна. Стоимость проживания при этом озвучена не была.

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    Полина Кислицына
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