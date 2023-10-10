Пашинян заявил о готовности Армении к встрече в формате «три плюс три»

Премьер Армении Пашинян: страна готова к встрече в формате «три плюс три»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к встрече в формате «три плюс три». Его слова передает ТАСС.

«Конечно, мы готовы. В свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча в формате "три плюс три" пройдет в Тегеране», — отметил премьер.

Предложенный формат обсуждался в 2021 году. Он предполагает проведение встречи представителей трех стран Закавказья — Армении, Азербайджана и Грузии — с представителями России, Турции и Ирана.