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17:51, 10 октября 2023Бывший СССР

Пашинян заявил о готовности Армении к встрече в формате «три плюс три»

Премьер Армении Пашинян: страна готова к встрече в формате «три плюс три»

Фото: Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к встрече в формате «три плюс три». Его слова передает ТАСС.

«Конечно, мы готовы. В свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча в формате "три плюс три" пройдет в Тегеране», — отметил премьер.

Предложенный формат обсуждался в 2021 году. Он предполагает проведение встречи представителей трех стран Закавказья — Армении, Азербайджана и Грузии — с представителями России, Турции и Ирана.

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    Алевтина Запольская
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