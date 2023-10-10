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19:38, 10 октября 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о возможности вернуть деньги за «коммуналку» в ряде случаев

Известия: перерасчета за ЖКУ можно требовать при некачественном оказании услуг

Фото: Кирилл Пономарев /« Лента.ру»

Жильцы в ряде случаев могут потребовать у управляющей компании (УК) перерасчет за жилищно-коммунальные услуги. О возможности вернуть деньги за «коммуналку» россиянам напомнила генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик, ее слова приводят «Известия».

Специалист отметила, что граждане имеют право настоять на перерасчете за ЖКУ при продолжительном отсутствии жильцов в квартире по причине отпуска, командировки и других случаев, некачественном указании услуг, уменьшении количества жильцов или при длительном перерыве в подаче услуг. В случае, если причиной для перерасчета является оказание услуг ненадлежащего качества, жильцам нужно произвести замеры, сравнивать полученные показатели с нормативными и составить акт, после чего подать указанные документы для перерасчета.

Цвик также оценила озвученную ранее инициативу лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о проведении раз в полгода независимого аудита и экспертизы тарифов ЖКУ, которые указаны в платежных квитанциях. Она отметила, что существует немало недобросовестных УК, пользующихся неосведомленностью жильцов и продолжающих начислять плату за услуги даже при их отсутствии. По мнению эксперта, благодаря аудиту тарифов на услуги ЖКХ в управляющих компаниях риски недобросовестного поведения управляющих организаций при формировании цен на тарифы уменьшатся, а тарифная политика на коммунальные услуги по всей стране станет более дисциплинированной.

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«Однако открытым остается вопрос об аудиторских организациях, порядке и сроках предполагаемого аудита, а также его периодичности», — уточнила юрист. В заключение Цвик подчеркнула, что при наличии жалоб жильцы также могут подавать заявления в управляющую компанию, а если решить проблему там не удастся, то обращаться в органы государственного жилищного надзора.

В этот же день стало известно, что россиян захотели защитить от подорожания ЖКУ за счет ежегодного проведения независимого аудита и экспертизы тарифов, которые указаны в платежках. Законопроект лидера ЛДПР о соответствующих изменениях в Жилищный кодекс внесли в Госдуму.

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    Полина Кислицына
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