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11:23, 10 октября 2023Ценности

Модель Перминова ответила на критику ее груди откровенным фото

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова ответила на критику ее груди откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица отреагировала на комментарий подписчика, который сравнил данную часть тела с доской. «Как вы могли кормить грудью? Кормилице отдавали», — написал юзер.

В связи с этим знаменитость поделилась снимком, на котором продемонстрировала свое обнаженное тело. «Впервые публикую реальное фото реальной кормилицы. Если что, это я», — подписала звезда фото.

В сентябре Елена Перминова опубликовала видео с целлюлитом на теле. На размещенных кадрах манекенщица показала крупным планом бедра с неровностями на коже, отметив, что так ее ноги выглядят при плохом освещении. Она призналась, что летом мало занималась спортом и употребляла «запрещенные» продукты: сыр, пасту и пиццу, — что сказалось на ее внешнем виде.

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    Карина Черных
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