Песков прокомментировал арабо-израильский конфликт

Песков: оголтелые люди в арабо-израильском конфликте не должны иметь власть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эскалацию арабо-израильского конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и обсудили палестино-израильский конфликт.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.