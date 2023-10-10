Стало известно о пострадавшем при пожаре на шахте в Кузбассе

Рабочий пострадал при пожаре на шахте «Ерунаковская» в Кемеровской области

При пожаре на «Ерунаковской-8» в Кемеровской области пострадал один человек. Об том со ссылкой на пресс-службу управляющей компании сообщает ТАСС.

Рабочий получил ожоги легкой степени, его жизни ничто не угрожает, он отправлен на обследование в больницу.

О ЧП в Кузбассе стало известно утром 10 октября. В районе населенного пункта Усково Новокузнецкого муниципального округа произошло воспламенение газовоздушной смеси. Всех горняков вывели из шахты.

В региональном отделении прокуратуры заявили, что начали проверку по факту случившегося.

Ранее в октябре пожар произошел на шахте «Есаульская» в Кемеровской области. Его площадь составила десять квадратных метров, начался он из-за горения породы на поверхности законсервированного ствола.