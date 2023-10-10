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09:12, 10 октября 2023Россия

На шахте в Кузбассе начался пожар

В шахте «Ерунаковская» в Новокузнецке произошел пожар, горняков эвакуируют

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В шахте «Ерунаковская» в Новокузнецке начался пожар. Об этом сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах.

Работу шахты из-за пожара в Кузбассе приостановили, горняки самостоятельно поднимаются на поверхность. Сведений о пострадавших при пожаре и и других подробностей происшествия пока не приводится.

Ранее пожар произошел на шахте «Есаульская» в Кемеровской области, Площадь пожара составила десять квадратных метров, его ликвидировали. Известно, что пожар начался из-за горения породы на поверхности законсервированного ствола.

До этого в Кузбассе пожар начался на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Тогда всех горняков эвакуировали. Эпицентр пожара располагался на глубине 550 метров.

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    Анастасия Шейкина
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