На шахте в Кузбассе начался пожар

В шахте «Ерунаковская» в Новокузнецке произошел пожар, горняков эвакуируют

В шахте «Ерунаковская» в Новокузнецке начался пожар. Об этом сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах.

Работу шахты из-за пожара в Кузбассе приостановили, горняки самостоятельно поднимаются на поверхность. Сведений о пострадавших при пожаре и и других подробностей происшествия пока не приводится.

Ранее пожар произошел на шахте «Есаульская» в Кемеровской области, Площадь пожара составила десять квадратных метров, его ликвидировали. Известно, что пожар начался из-за горения породы на поверхности законсервированного ствола.

До этого в Кузбассе пожар начался на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Тогда всех горняков эвакуировали. Эпицентр пожара располагался на глубине 550 метров.