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15:27, 10 октября 2023Россия

Появились подробности обрушения лифта с пациентами в пермской больнице

59.ru: лифтер возражала, чтобы в лифт пермской больницы зашли 15 человек

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Лифтер возражала, чтобы в лифт, обрушившийся в больнице имени Архангела Михаила и всех небесных сил в Перми, вошли все пассажиры. Такие подробности сообщил источник 59.ru.

По его данным, санитарка настаивала на том, чтобы все пассажиры поместились в лифт. Как сообщила одна из пациентов, в лифте ехали 15 человек, хотя, по данным Минздрава, всего в нем было 14 пассажиров.

О падении лифта с пассажирами в больнице стало известно утром 10 октября. Это случилось, когда лифт находился на высоте четвертого этажа. После падения несколько находившихся в кабине россиян получили травмы и начали испытывать приступ панической атаки, внутри образовалось задымление. Администрация больницы не могла открыть двери лифта в течение получаса.

Впоследствии стало известно, что пассажирам рухнувшего переполненного больничного лифта в Перми пришлось спасаться самостоятельно. Как рассказала находившаяся в лифте пациентка, на высоте четвертого этажа лифт, в котором находились 15 человек, вдруг начал падать — это случилось после того, как пассажиры услышали звук обрывающегося троса.

Предварительной причиной обрушения назвали перегруз. В Минздраве региона, в свою очередь, после случившегося пообещали провести тщательное расследование. По данным администрации медицинского учреждения, работу лифта исправили, его тросы после обрушения целы.

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    Анастасия Шейкина
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