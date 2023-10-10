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19:24, 10 октября 2023Бывший СССР

Правительство Украины увеличило военные расходы на 2024 год

Шмыгаль: правительство Украины увеличило военные расходы по указу Зеленского

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Правительство Украины увеличило военные расходы на 2024 год до 1,69 триллиона гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, видеозапись которого опубликована в его Telegram.

Решение принято согласно указу Владимира Зеленского, по которому кабинет министров должен выделить из бюджета не менее 21,6 процента ВВП на военные расходы в 2024 году.

30 сентября президент Украины анонсировал создание военного фонда в стране, в который направят средства от продажи конфискованных российских активов.

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    Алевтина Запольская
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