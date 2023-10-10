Пушилин рассказал об обстрелах ВСУ территории ДНР

Глава ДНР Пушилин: ВСУ выпустили 66 боеприпасов по территории республики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 19 обстрелов территории Донецкой народной республики (ДНР), выпустив суммарно 66 боеприпасов. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в Telegram.

По его словам, под огнем противника оказались Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки и Ясиноватский район.

В результате обстрела в Горловке пострадал мужчина 1945 года рождения, а в Мариуполе на боеприпасе подорвался мужчина 1969 года рождения. Его доставили в больницу.

Кроме того, взрывы повредили четыре домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Также в Петровском районе ВСУ был поражен объект энергетики.

Ранее военнослужащие батальона «Югра» сняли видео, на котором бойцы ВСУ покидают позиции на авдеевском направлении. Журналисты обратили внимание, что украинские военные не попытались помочь получившим ранения сослуживцам.