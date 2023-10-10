Появились кадры бегства ВСУ с позиций на авдеевском направлении

RT показал кадры бегства ВСУ с позиций на авдеевском направлении

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают занятые позиции на авдеевском направлении. Кадры бегства ВСУ показал Telegram-канал «RT на русском».

Уточняется, что видео снято военнослужащими батальона «Югра». На ролике видно, как бойцы ВСУ бегут по лесистой местности. Журналисты обратили внимание, что украинские военные не попытались помочь получившим ранения сослуживцам.

Ранее стало известно о мощном ударе российских сил по объектам ВСУ в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщалось о применении авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня и танков.

10 октября 105-й стрелковый полк Народной милиции ДНР проинформировал о прорыве обороны ВСУ на северном фланге в районе поселка Бердичи под Авдеевкой. «Все идет к созданию авдеевского котла», — отметили в подразделении.