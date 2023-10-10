Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 15 рейсов

В трех аэропортах Москвы во вторник, 10 октября, задержали и отменили 15 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Стало известно, что в Домодедово восемь рейсов вылетели с опозданием, два отправления отменили. Во Внуково три самолета отправились не по расписанию. При этом в аэропорту Шереметьево задержали два рейса.

Информации о сбоях в расписании воздушных судов в Жуковском. О причинах массового изменения времени отправления самолетов в столичных аэропортах не уточняется.

Ранее 9 октября из-за сбоя системы обработки багажа во Внуково образовались огромные очереди. Рано утром багажные ленты на стойках регистрации остановились, поэтому пассажирам приходилось после оформления билетов нести чемоданы в секцию негабаритного груза. Там отмечалось наибольшее скопление путешественников. Неполадки устранили в течение дня.

