Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:12, 10 октября 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 15 рейсов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В трех аэропортах Москвы во вторник, 10 октября, задержали и отменили 15 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Стало известно, что в Домодедово восемь рейсов вылетели с опозданием, два отправления отменили. Во Внуково три самолета отправились не по расписанию. При этом в аэропорту Шереметьево задержали два рейса.

Информации о сбоях в расписании воздушных судов в Жуковском. О причинах массового изменения времени отправления самолетов в столичных аэропортах не уточняется.

Ранее 9 октября из-за сбоя системы обработки багажа во Внуково образовались огромные очереди. Рано утром багажные ленты на стойках регистрации остановились, поэтому пассажирам приходилось после оформления билетов нести чемоданы в секцию негабаритного груза. Там отмечалось наибольшее скопление путешественников. Неполадки устранили в течение дня.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль заявил о взятии границы с сектором Газа

    Сенатор пригрозил Ирану ударами после нападения ХАМАС на Израиль

    Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего в зону СВО мэра

    В России начали активнее пилить лес

    Россиянина арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

    Стоимость национализированной квартиры Зеленского оценили

    Президент Палестины попросил ООН о помощи

    На шахте в Кузбассе начался пожар

    Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

    Доказана взаимосвязь между микробиомом кишечника и ревматоидным артритом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости