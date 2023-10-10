Rheinmetall получил крупный заказ на поставку артиллерийских снарядов для ВСУ

Rheinmetall получил заказ на поставку более 150 тысяч боеприпасов для ВСУ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил третий заказ на поставку артиллерийских боеприпасов для Вооруженным сил Украины (ВСУ) в рамках рамочного контракта с бундесвером. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Компания Rheinmetall получила заказ на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов», — говорится в заявлении.

По третьему заказу концерн поставит ВСУ более 100 тысяч боеприпасов 155-миллиметрового калибра, а также осколочно-фугасных снарядов DM121 того же калибра. В заявлении уточняется, что заказчиком является федеральное правительство ФРГ. Уже на этот год запланирована поставка нескольких десятков тысяч боеприпасов, а оставшиеся будут доставлены в 2024 году. Сумма заказа составляет несколько сотен миллионов евро.

Ранее в октябре Rheinmetall подписал второй контракт с бундесвером на поставку десятков тысяч артиллерийских боеприпасов для ВСУ и Вооруженных сил Германии. В компании сообщали, что стоимость контракта исчисляется трехзначной суммой в миллионах евро, а поставка запланирована на 2024 год.