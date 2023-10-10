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14:29, 10 октября 2023Мир

Rheinmetall получил крупный заказ на поставку артиллерийских снарядов для ВСУ

Rheinmetall получил заказ на поставку более 150 тысяч боеприпасов для ВСУ

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил третий заказ на поставку артиллерийских боеприпасов для Вооруженным сил Украины (ВСУ) в рамках рамочного контракта с бундесвером. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Компания Rheinmetall получила заказ на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов», — говорится в заявлении.

По третьему заказу концерн поставит ВСУ более 100 тысяч боеприпасов 155-миллиметрового калибра, а также осколочно-фугасных снарядов DM121 того же калибра. В заявлении уточняется, что заказчиком является федеральное правительство ФРГ. Уже на этот год запланирована поставка нескольких десятков тысяч боеприпасов, а оставшиеся будут доставлены в 2024 году. Сумма заказа составляет несколько сотен миллионов евро.

Ранее в октябре Rheinmetall подписал второй контракт с бундесвером на поставку десятков тысяч артиллерийских боеприпасов для ВСУ и Вооруженных сил Германии. В компании сообщали, что стоимость контракта исчисляется трехзначной суммой в миллионах евро, а поставка запланирована на 2024 год.

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    Дарья Балацкая
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