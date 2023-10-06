Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:54, 6 октября 2023Мир

Rheinmetall поставит ВСУ и ФРГ боеприпасы

Rheinmetall поставит ВСУ и ФРГ десятки тысяч артиллерийских боеприпасов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписал второй контракт с Бундесвером (Вооруженные силы ФРГ) на поставку десятков тысяч артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Вооруженных сил Германии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Rheinmetall.

В компании сообщают, что стоимость контракта исчисляется трехзначной суммой в миллионах евро, а поставка запланирована на 2024 год.

«Rheinmetall может объявить о дополнительном заказе в рамочном контракте на поставку 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с Бундесвером. Последний поручил компании Rheinmetall поставить в общей сложности десятки тысяч снарядов L15 для Вооруженных сил Украины, а также обычные 155-миллиметровые снаряды Assegai для Бундесвера», — говорится в заявлении.

В июле стало известно, что США, Германия, Франция и Великобритания подготовили проект рамочного соглашения с Украиной по обеспечению ее безопасности. По данным источника, Германия предложила Украине «израильскую модель» обеспечения гарантий безопасности, выступая против «юридически обязывающего» договора.

В сентябре пресс-служба Rheinmetall сообщила, что власти Германии разрешили компании заниматься производством вооружений на Украине. Кроме того, концерн начал поставки разведывательных систем SurveilSpire для ВСУ. Правительство Германии полностью оплатило этот заказ из своих средств.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о расследовании крушения самолета с Пригожиным

    Шойгу выразил соболезнования главе Минобороны Сирии в связи с терактом в Хомсе

    Жителей столицы предупредили о восьмибалльных пробках

    Зеленский посетит Румынию впервые после начала СВО

    Власти Германии ухудшили прогноз по экономике страны

    В США заявили о провале встречи европейских лидеров в Гранаде

    Rheinmetall поставит ВСУ и ФРГ боеприпасы

    Мужчина увидел свои фотографии и похудел на 48 килограммов за пять месяцев

    Песков сообщил о присутствии представителей США на заседании клуба «Валдай»

    В России захотели отменить льготные визы для граждан некоторых стран ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости