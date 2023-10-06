Rheinmetall поставит ВСУ и ФРГ боеприпасы

Rheinmetall поставит ВСУ и ФРГ десятки тысяч артиллерийских боеприпасов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписал второй контракт с Бундесвером (Вооруженные силы ФРГ) на поставку десятков тысяч артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Вооруженных сил Германии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Rheinmetall.

В компании сообщают, что стоимость контракта исчисляется трехзначной суммой в миллионах евро, а поставка запланирована на 2024 год.

«Rheinmetall может объявить о дополнительном заказе в рамочном контракте на поставку 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с Бундесвером. Последний поручил компании Rheinmetall поставить в общей сложности десятки тысяч снарядов L15 для Вооруженных сил Украины, а также обычные 155-миллиметровые снаряды Assegai для Бундесвера», — говорится в заявлении.

В июле стало известно, что США, Германия, Франция и Великобритания подготовили проект рамочного соглашения с Украиной по обеспечению ее безопасности. По данным источника, Германия предложила Украине «израильскую модель» обеспечения гарантий безопасности, выступая против «юридически обязывающего» договора.

В сентябре пресс-служба Rheinmetall сообщила, что власти Германии разрешили компании заниматься производством вооружений на Украине. Кроме того, концерн начал поставки разведывательных систем SurveilSpire для ВСУ. Правительство Германии полностью оплатило этот заказ из своих средств.