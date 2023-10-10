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23:15, 10 октября 2023Спорт

Российская фигуристка рассказала о переставшей кормить ее матери

Фигуристка Худайбердиева заявила, что мама перестала ее кормить в детстве

Фото Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в интервью YouTube-каналу Okko Спорт рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения.

Спортсменка заявила, что ее с детского возраста ограничивали в питании. «Мне сказали, что у меня плохая наследственность, что я в 12 лет буду размеров моей мамы. У меня мама — крупная женщина. Она испугалась и перестала меня кормить», — вспомнила она. Худайбердиева добавила, что ей тяжело было справиться с возникшей из-за неправильного питания проблемой.

Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Пара является чемпионами России 2023 года, а также бронзовыми призерами турнира 2022-го.

В марте 2023 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о правильном питании для похудения в спорте. По ее мнению, любимая еда поможет сильнее выкладываться на тренировках, а значит, и похудеть.

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    Анастасия Борисова
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