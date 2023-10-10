Российская фигуристка рассказала о проблемах с деньгами после переезда в Италию

Фигуристка Талалайкина рассказала о проблемах с деньгами во время жизни в Италии

Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала, что испытывала проблемы с деньгами во время жизни в Италии. Ее слова приводит Sport24.

«Иногда не на что было кушать. Когда карточки заблокировали, и было невозможно перевести деньги», — заявила спортсменка. Она вспомнила, что пыталась совмещать тренировки с работой уборщицей в баре, однако не смогла совмещать эти две деятельности.

Талалайкина каталась под флагом Италии с декабря 2021 года по октябрь 2022 года. Причиной возвращения в Россию стал отказ правительства Италии выдать спортсменке вид на жительство. В данный момент она тренируется в группе Евгения Рукавицына.

Талалайкина — бронзовый призер этапов и финала Кубка России. На чемпионате страны сезона-2021 она заняла девятое место.

