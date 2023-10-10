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17:51, 10 октября 2023Силовые структуры

Российский адвокат получил семь лет тюрьмы за передачу взятки судье

Суд Новосибирска отправил в колонию на 7 лет адвоката, передавшего взятку судье

Фото: Unsplash

Суд в Новосибирске приговорил к семи годам лишения свободы адвоката из Омской областной коллегии, который был посредником в передаче 1,5 миллиона рублей в качестве взятки судье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и не сможет заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

По информации суда, осужденный, действуя в интересах своего подзащитного по делу о незаконной охоте, посредничал в передаче взятки в размере 1,5 миллиона рублей должностному лицу. В зале суда он полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Республике Тыва уличили бывшего министра лесного хозяйства и природопользования в получении взятки в размере 400 тысяч рублей через посредника.

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