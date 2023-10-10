Врач тайно снимал обнаженных пациенток на видео и отравил одну из них токсином

Анестезиолог из Великобритании попал за решетку за то, что много раз снимал переодевающихся пациенток и травил одну из них токсином. Об этом сообщает BBC News.

61-летний Хоссам Метвалли, с 2016 года работавший в больнице в городе Гримсби, графство Линкольншир, неоднократно фотографировал и снимал на видео двух обнаженных пациенток без их ведома. Помимо этого, он вводил в организм одной из потерпевших токсичные вещества и тайно записывал процесс на видео. В результате у женщины возникла полиорганная недостаточность, и она впала в кому.

В ходе расследования выяснилось, что врач годами хранил снимки и видео обнаженных пациенток для собственного сексуального удовлетворения. Анестезиолог признался в содеянном. Его обвинили в вуайеризме и создании угрозы для жизни пациентки и приговорили к 14 с половиной годам лишения свободы.

По словам одной из пострадавших от действий Метвалли, после пережитого у нее возникли посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия. Она утверждает, что больше не доверяет людям и редко выходит из дома. Обвиняемого обязали выплатить пациентке 51 тысячу фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей) в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что в США полиция арестовала мужчину, тайком снявшего несколько видео под юбкой посетительницы магазина. Задержанный заявил, что не знал потерпевшую, но заметил ее, когда делал покупки, и она ему понравилась.