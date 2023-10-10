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09:03, 10 октября 2023Россия

Семь машин столкнулись на российской трассе из-за дыма от горящей свалки

В Хабаровском крае семь авто столкнулись на трассе из-за дыма от свалки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Хабаровском крае семь автомобилей столкнулись на трассе А-370 «Уссури» из-за дыма от горящей свалки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Семь машин получили повреждения в трех авариях. В первой аварии Toyota столкнулась с Volvo, пострадали два человека. Затем через некоторое время на трассе столкнулись два тягача, никто не пострадал.

Впоследствии на той же трассе столкнулись три автомобиля. «Водитель легкового автомобиля начал сбрасывать скорость, двигающиеся за ним грузовик и автомобиль "Хонда-Фит" не рассчитали дистанцию и не приняли своевременные меры к торможению, что привело к их столкновению», — сообщили в прокуратуре.

После аварий из-за густого дыма от свалки прокуратура начала проверку.

Ранее семь легковых автомобилей, а также грузовик и бензовоз столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Авария произошла в Горячем Ключе — сначала там грузовик DAF столкнулся с легковым автомобилем, так как не выбрал для движения безопасную дистанцию.

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    Анастасия Шейкина
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