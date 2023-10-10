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14:39, 10 октября 2023Россия

Шойгу проинспектировал предприятие концерна «Алмаз-Антей» в российском регионе

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии концерна «Алмаз-Антей»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа. С этой целью он посетил предприятие концерна «Алмаз-Антей» в Ульяновске. Об этом сообщает официальный Telegram-канал российского военного ведомства.

В ходе посещения цехов министру продемонстрировали производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности «Бук-М3» — в этом году «Алмаз-Антей» должен поставить Минобороны два дивизиона этих ЗРК.

Продукция концерна хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях и востребована в зоне проведения специальной военной операции, отметил Шойгу. Также в ходе посещения предприятия глава Минобороны вручил награды сотрудникам, обслуживающим и ремонтирующим технику в зоне боевых действий. «Спасибо за ваш труд, как здесь, (...) так, и, безусловно, там, на передовой», — поблагодарил министр.

6 октября глава Минобороны проинспектировал цех по выпуску российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 в Новосибирске. В ходе визита министр поставил задачу нарастить выпуск подобных машин.

Оружие России
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    Алан Босиков
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