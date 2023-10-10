В российском городе завели дело из-за сбитого в полицейской погоне мотоциклиста

СК возбудил дело из-за сбитого полицейской машиной мотоциклиста на хуторе Гусев

В Ростовской области по факту полицейской погони, в ходе которой патрульная машина сбила мотоциклиста, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 10 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ходе расследования будет проведена проверка следственным путем всех обстоятельств случившегося. Это поможет установить точную причину ДТП. Следователи провели осмотр места происшествия, обоих транспортных средств, назначены ряд необходимых экспертиз.

Вечером 8 октября дежурившие возле хутора Гусев сотрудники полиции обратили внимание на быстро двигавшийся мотоцикл без номеров. На требование сотрудников МВД остановиться 46-летний мотоциклист не отреагировал. В ходе преследования полицейские включали специальные звуковые и световые сигналы, неоднократно требовали, чтобы водитель остановился, но тот лишь увеличивал скорость.

Полицейские сбили нарушителя возле хутора Полтава. Медикам не удалось спасти ему жизнь. Сразу после случившегося МВД начало проверку инцидента, сообщив, что предварительной причиной ДТП стали действия мотоциклиста, который выехав на грунтовую дорогу и, надеясь уйти от погони, не справился с управлением и упал, после чего уже произошло столкновение с машиной полиции.