Слухи о похищении Слепакова боевиками ХАМАС опровергли

Представитель Слепакова опроверг слух, что комика похитили боевики ХАМАС

Представитель популярного комика и барда Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опроверг сообщения, что юмориста похитили в Израиле боевики радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет Shot.

Представитель артиста, комментируя слух, заявил, что Слепакова никто не похищал и с ним все в порядке. Он также добавил, что комик поддерживает Израиль.

По информации издания, фейк о похищении юмориста изначально появился в комментариях к новостям об израильско-палестинском конфликте. При этом в сообщениях использовалась отретушированная фотография. Спустя какое-то время слух начал распространяться в личных сообщениях и чатах, его также опубликовали некоторые СМИ. Утверждалось, что комика взяли в заложники во время вооруженного нападения боевиков на населенный пункт на юге Израиля.

Ранее Слепаков высказался об атаке ХАМАС на Израиль. Юморист выразил поддержку еврейскому народу и принес соболезнования тем, кто потерял близких в конфликте.