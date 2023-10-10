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16:34, 10 октября 2023Интернет и СМИ

Слухи о похищении Слепакова боевиками ХАМАС опровергли

Представитель Слепакова опроверг слух, что комика похитили боевики ХАМАС

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Представитель популярного комика и барда Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опроверг сообщения, что юмориста похитили в Израиле боевики радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет Shot.

Представитель артиста, комментируя слух, заявил, что Слепакова никто не похищал и с ним все в порядке. Он также добавил, что комик поддерживает Израиль.

По информации издания, фейк о похищении юмориста изначально появился в комментариях к новостям об израильско-палестинском конфликте. При этом в сообщениях использовалась отретушированная фотография. Спустя какое-то время слух начал распространяться в личных сообщениях и чатах, его также опубликовали некоторые СМИ. Утверждалось, что комика взяли в заложники во время вооруженного нападения боевиков на населенный пункт на юге Израиля.

Ранее Слепаков высказался об атаке ХАМАС на Израиль. Юморист выразил поддержку еврейскому народу и принес соболезнования тем, кто потерял близких в конфликте.

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    Маргарита Щигарева
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