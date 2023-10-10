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12:43, 10 октября 2023Мир

Генерал высказался о шансах на спасение заложников ХАМАС

Генерал-майор ФСБ Михайлов: Израиль не договаривается с террористами

Фото: Shadi Tabatibi / Reuters

Широко известна позиция Израиля о запрете на ведение переговоров с террористами, потому на данный момент договоренности с ХАМАС об освобождении заложников находятся под вопросом. Кроме того, страна рискует случайно нанести удар по месту содержания собственных граждан. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Мы прекрасно знаем, что у Израиля есть принцип не договариваться с террористами. Его часто исповедуют. Мы также знаем о большом количестве лиц, арестованных за антиизраильские действия, за экстремизм и терроризм. Как ввиду этого стороны будут договариваться, неизвестно. Также надо понимать, что ХАМАС — это серьезная организация, которая в любом случае будет пытаться принуждать Израиль к обмену заложниками», — сказал Михайлов.

Он также заметил: нет гарантий того, что Израиль случайно не попадет по месту содержания собственных граждан, нанося удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. Тем не менее генерал-майор подчеркнул, что Израиль не кажется расположенным к переговорам. Одно объявление войны уже указывает на серьезность и решительность его намерений.

«В 1972 году террористы захватили олимпийскую сборную Израиля. И на вопрос, как вести переговоры, [бывшая премьер-министр] Голда Меир ответила: действуйте решительно, все жертвы среди заложников беру на себя. В любом случае, пока конкретных разговоров об освобождении заложников нет ни с одной стороны. Остается только ждать развития ситуации», — заключил Михайлов.

Ранее представитель ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть лица с двойным гражданством, в том числе российским.

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    Наталия Белова
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