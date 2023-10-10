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15:11, 10 октября 2023Наука и техника

В Японии и США обеспокоились китайскими подлодками

The Japanes Times: США и Японию беспокоят китайские подлодки

Фото: Jason Lee / Reuters

США и Японию беспокоят перспективные китайские подлодки типа 096. Об этом пишет The Japanes Times.

Японское издание ссылается на данные Китайского института морских исследований Военно-морского колледжа США, согласно которым новые китайские субмарины будут отличаться малошумностью, из-за чего американцам станет сложнее их отслеживать.

По словам американского подводника в отставке Кристофера Карлсона, «тип 096 станет кошмаром» для Военно-морских сил (ВМС) США. По его мнению, США и их союзникам будет очень сложно обнаружить подлодки типа 096.

В публикации отмечается, что по скрытности, сенсорам и вооружению подводная лодка типа 096 будет конкурировать с современными российскими атомными субмаринами.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на руководство Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщил, что большие противолодочные корабли (БПК) «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» вышли в Восточно-Китайском море в рамках учений.

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    Иван Потапов
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