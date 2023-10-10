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06:36, 10 октября 2023Наука и техника

В российских войсках заметили сверхзащищенные бронемашины «Тигр-М»

«РГ» сообщила, что в войсках замечены сверхзащищенные бронемашины «Тигр-М»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сверхзащищенные бронемашины «Тигр-М» с дополнительным бронированием были замечены в российских войсках, возможно, они уже принимают участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила «Российская газета».

Издание отметило, что фотографии доработанного образца техники распространились в соцсетях. Бронированная машина отличается от обычной версии значительно усиленной защитой колес, передней части корпуса и лобового стекла.

Образцы были показаны в августе на форуме «Армия-2023». Машины «Тигр-М» предназначены для охраны движущихся колонн, прикрытия военнослужащих и разведки.

В августе Министерство обороны России заказало партию бронеавтомобилей «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс». Дополнительная защита сделала машину похожей на технику из постапокалиптического боевика.

Оружие России
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    Марина Совина
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