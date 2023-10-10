Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки войск ВСУ

Минобороны: под Херсоном уничтожен ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ

В Херсонской области российские военнослужащие уничтожили ракетно-артиллерийский склад объединенной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Херсон». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар по расположенному в районе населенного пункта Давыдов Брод объекту был нанесен авиацией и ракетным вооружением, уточнил представитель военного ведомства.

Всего за минувшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 118 районов, в которых была выявлена живая сила и военная техника противника.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар по автомобильному мосту в районе Торского в Донецкой народной республике. Кроме того, солдаты вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ во время контрбатарейной борьбы.