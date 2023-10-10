В Харькове мурал с изображением Жукова скрыли под утеплителем

Мэр Харькова Терехов: мурал с Жуковым скрыли под утеплителем для декоммунизации

В Харькове мурал с изображением маршала Георгия Жукова на стене одного из жилых домов скрыли под утеплителем. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада».

«Мы серьезно относимся к декоммунизации, нам необходимо идти к декоммунизации шаг за шагом, на это есть запрос общества. Мурал мы закрыли теплоизоляционным материалом», — сообщил он.

Мэр подчеркнул, что городские депутаты практически каждый день принимают решения о переименовании улиц, названия которых связаны с Россией или СССР.

Ранее в городе Каменское в Днепропетровской области неизвестные разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.