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14:59, 10 октября 2023Бывший СССР

В Харькове мурал с изображением Жукова скрыли под утеплителем

Мэр Харькова Терехов: мурал с Жуковым скрыли под утеплителем для декоммунизации

Кадр: «Телеканал Рада» / YouTube

В Харькове мурал с изображением маршала Георгия Жукова на стене одного из жилых домов скрыли под утеплителем. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада».

«Мы серьезно относимся к декоммунизации, нам необходимо идти к декоммунизации шаг за шагом, на это есть запрос общества. Мурал мы закрыли теплоизоляционным материалом», — сообщил он.

Мэр подчеркнул, что городские депутаты практически каждый день принимают решения о переименовании улиц, названия которых связаны с Россией или СССР.

Ранее в городе Каменское в Днепропетровской области неизвестные разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

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    Алевтина Запольская
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