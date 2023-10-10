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17:05, 10 октября 2023Мир

В МИД России заявили о надежде на обмен пленными между Арменией и Азербайджаном

Спикер МИД РФ Захарова: надеюсь на обмен пленными между Арменией и Азербайджаном
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве заметили хорошие условия для обмена пленными по формуле «всех на всех» между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она добавила, что в МИД надеются на успешный обмен пленными между Ереваном и Баку, для чего «созрели очень хорошие условия». Поэтому в Москве рассчитывают, «что данный вопрос будет успешно решен».

«В свою очередь, мы неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем форматах завершить обмен пленными по принципу "всех на всех"», — призвала Захарова.

Ранее она сказала, что деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе адаптируют к новым условиям. Захарова напомнила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян признал эту территорию азербайджанской.

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    Александр Слабиев
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