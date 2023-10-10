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19:40, 10 октября 2023Среда обитания

В России предложили повысить порог идентификации при оплате ЖКУ

В ГД предложили повысить до 60 тысяч рублей порог идентификации при оплате ЖКУ

Фото: РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, повышающий до 60 тысяч рублей предельный размер платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), при котором не требуется идентификация. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сейчас предельный размер платежа, не требующий идентификации клиента-физлица, составляет 15 тысяч рублей, установленный в 2009 году. Однако за прошедшее время размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги существенно вырос.

«Среднемесячный платеж за ЖКУ в 2023 году в 3,3 раза выше, чем в 2009 году, и достигнет в отдельных регионах Российской Федерации величины действующего в настоящее время лимита (город Москва, территории Крайнего Севера), что требует проведения идентификации около 50 процентов всех плательщиков за ЖКУ в целом ряде наиболее населенных регионов», — сказано в пояснительной записке.

В то же время операции по приему денежных средств не обладают признаками операций, имеющих необычный характер, имеют экономический смысл и законную цель — исполнение потребителем обязательств по оплате потребляемых услуг ЖКУ, что говорит о низком риске отмывания денег для этого типа операций, считают законодатели.

Ранее в России захотели ежегодно проводить независимый аудит и экспертизу тарифов, указанных в платежках за ЖКУ. Регулярная проверка цифр в платежках ЖКУ поможет защитить россиян от необоснованного роста цен, считают авторы инициативы.

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    Варвара Кошечкина
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