Задержания готовивших теракты на Северном Кавказе показали на видео

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео задержания планировавших теракты на Северном Кавказе. Ролик во вторник, 10 октября, публикует РИА Новости.

На кадрах демонстрируются захваты подозреваемых в частном секторе различных районов региона. Видно, что некоторых задерживали днем прямо на дороге. Также в ролике показаны изъятые у злоумышленников вещества и предметы, необходимые для приготовления к теракту.

Ранее 10 октября глава НАК Бортников говорил, что Запад хочет дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. Он отметил, что в регионе наблюдается нарастание угроз, направленных на дестабилизацию обстановки на фоне проведения специальной военной операции.