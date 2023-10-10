Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:51, 10 октября 2023Силовые структуры

НАК показал видео задержания планировавших теракты на Северном Кавказе

Задержания готовивших теракты на Северном Кавказе показали на видео

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео задержания планировавших теракты на Северном Кавказе. Ролик во вторник, 10 октября, публикует РИА Новости.

На кадрах демонстрируются захваты подозреваемых в частном секторе различных районов региона. Видно, что некоторых задерживали днем прямо на дороге. Также в ролике показаны изъятые у злоумышленников вещества и предметы, необходимые для приготовления к теракту.

Ранее 10 октября глава НАК Бортников говорил, что Запад хочет дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. Он отметил, что в регионе наблюдается нарастание угроз, направленных на дестабилизацию обстановки на фоне проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    «Боевики целились в тех, кто пытался сбежать». Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?

    В российском городе завели дело из-за сбитого в полицейской погоне мотоциклиста

    США продвинулись в поиске замены российской нефти

    На Украине прошли обыски у мэра Мукачево

    Охлобыстин рассказал о слезах из-за песни маленькой девочки из Донбасса

    На фасаде здания в центре Москвы появилось необычное граффити

    Исполком УЕФА отменил решение о допуске до турниров юношеских сборных России

    Стала известна личность первого погибшего в Израиле россиянина

    Курортный роман в Дагестане закончился для россиянки побоями и кражей

    Минобороны заявило об уничтожении пушки М-46 ВСУ у Работино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости