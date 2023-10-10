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09:01, 10 октября 2023Ценности

Переставшая брить лицо женщина рассказала об отношении избранника к ее внешности

Кадр: Jam Press

Переставшая брить лицо блогерша Коралл Рене из США рассказала об отношении избранника к ее внешности. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам 30-летней женщины, в девятилетнем возрасте у нее начали расти бакенбарды, а в 12 лет она стала ежедневно удалять растительность на теле. «Я чувствовала, что бритье — это единственный способ выжить», — отметила жительница Канзаса, указав на негативную реакцию окружающих на ее внешние особенности.

Известно, что у Рене синдром поликистозных яичников (СПКЯ — эндокринное нарушение у женщин репродуктивного возраста, которое вызывает ожирение, акне, повышает риск развития диабета, а также провоцирует гирсутизм — патологический рост волос по мужскому типу — прим. «Ленты.ру»). Она избавлялась от волос на теле в течение 16 лет, однако впоследствии приняла свою естественную внешность и отрастила бороду длиной 10 сантиметров.

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Американка заявила, что ее решение поддержали родственники и возлюбленный. «После того как я перестала бриться, мы оба стали намного счастливее. Он — потому что я наконец-то стала уверена в себе такой, какая я есть, а я — потому что мне больше не было так больно [из-за бритья чувствительной кожи]», — заключила Рене.

В августе блогерша с никнеймом @orim с волосатым телом назвала главный плюс отказа от бритья для женщин. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала растительность на ногах и в зоне подмышечных впадин. Юзерша заявила, что ей нравится ее естественная внешность, поскольку она служит защитой от мужчин-извращенцев.

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    Алина Гостева
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