В Севастополе предупредили жителей о громких звуках

Развожаев предупредил об учениях Черноморского флота в Севастополе

В Севастополе Черноморский флот (ЧФ) проведет учения. О громких звуках предупредил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) будут проводить в Камышовой бухте, а также на Южном и Северном молах с 11 до 12 по местному времени.

«В городе все спокойно», — добавил Развожаев.

Ранее стало известно, что в Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоги. На остановках общественного транспорта появятся плакаты, информирующие пассажиров общественного транспорта о временных укрытиях на случай воздушной тревоги. Для водителей в Севастополе также разработали памятку по обеспечению безопасности, в которой говорится, где нельзя высаживать пассажиров во время воздушной тревоги.