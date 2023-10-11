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12:16, 11 октября 2023Мир

Песков заявил о подготовке визита главы Палестины в Россию

Песков: визит главы Палестины Аббаса готовится, сроки будут объявлены

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В России готовится визит главы Палестины Махмуда Аббаса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он [визит] готовится. Тоже по срокам мы своевременно вас проинформируем. Пока еще это время не наступило», — рассказал Песков в ответ на вопрос журналистов о возможном визите лидера Палестины в Россию.

Ранее Песков заявил, что равноудаленная позиция России в конфликте Израиля и Палестины даст право на участие в урегулировании ситуации в регионе. Он добавил, что подход России к обеим сторонам конфликта носит сбалансированный характер, а также подчеркнул, что Москва будет участвовать в разрешении ситуации.

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    Максим Габриелян
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