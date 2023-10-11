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09:14, 11 октября 2023Россия

Барражирующие беспилотники атаковали российские таможенные пункты

Shot: в Белгородской области барражирующие дроны атаковали таможенные пункты

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Барражирующие беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали таможенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

Барражирующие беспилотники представляют собой дроны, которые могут долгое время летать в районе цели в ожидании отмашки. Всего попытку атаки предприняли три дрона-камикадзе.

Беспилотники запустили из Харьковской области. Два из них взорвались и повредили вышку связи на территории международного автомобильного пункта пропуска Нехотеевка, который находится менее чем в километре от границы. Третий дрон взорвался близ пункта пропуска в Шебекино. Никто не пострадал.

11 октября ВСУ также атаковали Брянскую область. В Минобороны сообщили о пресечении двух атак беспилотнников. Впоследствии стало известно, что два сбитых системой ПВО беспилотника пытались атаковать хранилище с топливом в приграничном российском регионе.

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    Анастасия Шейкина
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