Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор грибов

Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов

С четверга, 12 октября, вступает в силу закон, согласно которому, если у граждан найдут грибы, включенные в Красную книгу, их привлекут к уголовной ответственности. Об этом россиян предупредил адвокат Константин Александров в беседе с News.ru.

Эксперт рассказал, что наказание по уголовной статье будет распространяться и на сбор краснокнижных растений. Он отметил, что если человека поймают на сборе охраняемых видов, то правоохранительным органам не нужно будет доказывать, умышленно ли он это сделал или нет — уйти от ответственности не удастся в любом случае. Однако есть основание, когда им понадобится доказать наличие умысла — в случае повреждения или уничтожения грибов из Красной книги.

«При сборе грибов достаточно доказать, что у грибника не было законных оснований на это. Соответственно, за сбор краснокнижных грибов даже в единичных экземплярах или их частей грибники могут быть привлечены к уголовной ответственности», — объяснил юрист. В заключение Александров подчеркнул, что незнание закона не освободит от ответственности, поэтому аргумент о том, что человек не был осведомлен о том, что гриб является краснокнижным, не спасет его от наказания.

В сентябре адвокат Татевик Чугурян сообщила, что максимальное наказание за уничтожение или повреждение грибов и растений, предусмотренное вступающим в силу 12 октября законом — девять лет тюрьмы.