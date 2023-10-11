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15:46, 11 октября 2023Культура

Художника Павленского приговорили к шести месяцам тюрьмы во Франции

Le Figaro: Петра Павленского приговорили к шести месяцам тюрьмы во Франции
Петр Павленский

Петр Павленский. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российский художник-акционист Петр Павленский был приговорен к шести месяцам тюрьмы исправительным судом Парижа за нарушение «неприкосновенности частной жизни». Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Согласно приговору, Павленский обязуется носить электронный браслет. Подруга художника Александра де Таддео также была признана виновной, ее приговорили к шести месяцам условного тюремного заключения.

15 февраля 2020 года стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали Павленского из-за скандала с публикацией секс-видео политика Бенджамена Гриво, который после этого снял свою кандидатуру с выборов мэра. На следующий день была задержана французская подруга россиянина.

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    Варвара Кошечкина
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