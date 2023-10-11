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13:15, 11 октября 2023Мир

Израилю предсказали войну на пять фронтов

Le Beck: Израилю грозит война на пять фронтов

Фото: Erik Marmor / АР

Специалисты ближневосточного центра Le Beck предсказали Израилю войну на пять фронтов. Мнение экспертов о потенциальной угрозе приводит Bild.

«Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который дает множество отправных точек для более широкой эскалации», — заявили эксперты.

Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и поэтому не могут просто оставаться в стороне, сказано в материале. Сообщалось о нападениях со стороны Ливана, кроме того, не следует списывать со счетов атаки со стороны Сирии или даже Ирака и Йемена, добавили эксперты.

В статье говорится, что Израиль воздерживается от обвинений Ирана, зная, что это еще больше загонит его в угол и приведет к многосторонней войне. Там также добавили, что Иран уже продемонстрировал, что может начать войну на несколько фронтов, но пока это маловероятно.

Ранее было названо условие вовлечения в войну в Израиле США. Это произойдет в случае расширения зоны конфликта и, в частности, участия в нем Ирана, объяснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

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    Анастасия Заикина
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