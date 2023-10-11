На Украине отправили под стражу бывшего замминистра обороны Шаповалова

На Украине суд отправил экс-замминистра обороны Шаповалова под стражу на 60 дней

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для бывшего замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, отправив его под стражу на 60 дней. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram.

В сообщении говорится, что суд определил возможность внесения залога в размере 189 миллионов гривен (519 миллионов рублей), притом что прокуратура просила о назначении залога в размере 250 миллионов гривен (686 миллионов рублей).

Ранее Шаповалова, а также экс-главу одного из департаментов Министерства обороны Богдана Хмельницкого обвинили в закупке некачественных бронежилетов на 250 миллионов гривен.

24 января арестованный экс-замминистра уволился после скандала с закупками для армии, «чтобы не создавать угрозы для ее стабильного обеспечения». Он отвечал за тыловое обеспечение украинских войск.