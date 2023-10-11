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19:24, 11 октября 2023Бывший СССР

На Украине отправили под стражу бывшего замминистра обороны Шаповалова

На Украине суд отправил экс-замминистра обороны Шаповалова под стражу на 60 дней

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для бывшего замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, отправив его под стражу на 60 дней. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram.

В сообщении говорится, что суд определил возможность внесения залога в размере 189 миллионов гривен (519 миллионов рублей), притом что прокуратура просила о назначении залога в размере 250 миллионов гривен (686 миллионов рублей).

Ранее Шаповалова, а также экс-главу одного из департаментов Министерства обороны Богдана Хмельницкого обвинили в закупке некачественных бронежилетов на 250 миллионов гривен.

24 января арестованный экс-замминистра уволился после скандала с закупками для армии, «чтобы не создавать угрозы для ее стабильного обеспечения». Он отвечал за тыловое обеспечение украинских войск.

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    Алевтина Запольская
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