Обнаружены остатки неизвестной тектонической плиты

Gondwana Research: обнаружены фрагменты древней тектонической плиты

Ученые Утрехтского университета в Нидерландах реконструировали массивную и ранее неизвестную тектоническую плиту, которая составляла четверть размера Тихого океана. Ее существование было предсказано более десяти лет назад на основе фрагментов старых тектонических плит глубоко в мантии Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Gondwana Research.

Геологи изучили регион, окружающий Филиппины, которые находятся на стыке различных тектонических систем. Регион почти полностью состоит из океанической коры, однако некоторые ее части подняты над уровнем моря и содержат породы разного возраста. Ученые обнаружили, что остатки океанической плиты на севере острова Борнео, вероятно, принадлежали древней плите, которая была названа Понт.

Используя геологические данные, ученые впервые реконструировали движение нынешних плит в регионе между Японией и Новой Зеландией. Это показало, насколько велика площадь плит, которые исчезли в нынешнем западно-тихоокеанском регионе.

Фрагменты Понта находятся не только на севере Борнео, но и на Палаване, острове на западе Филиппин, а также в Южно-Китайском море. Исследования также показали, что единая тектоническая система плит простиралась от южной Японии до Новой Зеландии и должна была существовать по крайней мере 150 миллионов лет.

